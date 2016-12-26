НЕДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отлова собак не будет

В Железногорских социальных сетях появилась информация об отлове безнадзорных собак. Как сообщается в некоторых источниках, с 26 по 31 декабря в поселках ЗАТО сотрудники КБУ начнут отлавливать безнадзорных собак.



Мы проверили информацию, оказалось, что она недостоверна. Об этом рассказал директор МП КБУ Николай Пасечкин.





"В интернете появилось сообщение о том, что сотрудники КБУ начинают отлов собак в поселках. Однако это недостоверная информация. Кто автор - мы пока не выяснили. Более того, у нас закончился муниципальный контракт и люди переведены в другую службу".