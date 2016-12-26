ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ
Десять семейных команд сразились в скорости, ловкости и сплоченности в спорткомплексе «Октябрь» в минувшую субботу
В преддверие Нового года в Железногорске состоялся большой спортивный праздник «Мы – спортивная семья», который был организован в рамках проекта «Олимпийские надежды». После четырехлетней паузы проект решено было возродить. Это стало возможным при грантовой поддержке Горно-химического комбината и госкорпорации «Росатом».
Командам предстояло пройти 5 испытаний основного зачета, и два специальных конкурса, подготовленных партнерами соревнований, спасателями ФПС №2 МЧС России. Оценивали конкурсантов почетные гости: братья-триатлонисты Дмитрий и Игорь Полянские, чемпион мира среди ветеранов по тяжелой атлетике, сотрудник ГХК и депутат Совета Сергей Лопатин, вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Красноярского края Олег Аржанников.
По результатам всех эстафет, среди десяти команд был выявлен абсолютный победитель. Семья Бородиных заняла почетное первое место. Каждая спортивная семья получила диплом, кубок и подарки от спонсоров. Сотрудники ФПС №2 МЧС России также отметили лидеров своих конкурсных испытаний.
Железногорцев ожидает еще 6 спортивных событий в рамках проекта «Олимпийские надежды», которые будут проходить на протяжении всего следующего года, сообщает "Город и горожане".
фото: ГиГ
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