 НУ КАК ЖЕ ТАК?

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Самолет Ту-154 потерпел крушение через несколько минут после вылета из Сочи

На борту самолета находились 92 человека. Список пассажиров опубликован на сайте Минобороны РФ. Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, их руководитель Валерий Халилов, общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также журналисты "Первого канала", ТК "Звезда" и НТВ.

Самолет поднялся в воздух в 5 часов 25 минут, через две минуты он пропал с экранов радаров. Ту-154 Минобороны России, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса лайнера нашли в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров. По уточненным данным, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет рухнул в 5 км от берега Черного моря ближе к Анапе.

По последним данным на борт спасательного судна подняты 5 тел погибших в крушении самолета Ту-154. Поисково-спасательной операцией руководит лично министр обороны Сергей Шойгу. В район происшествия дополнительно направлены 6 кораблей и судов Черноморского флота, телеуправляемые глубоководные аппараты и 63 водолаза. В Минобороны России заявили, что выживших в районе крушения самолёта Ту-154 под Сочи не наблюдается, сообщает РИА Новости.

Список погибшив авиакатастрофе Ту-154:

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.А.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. г/л-т Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов Н.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бабовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчастнов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян О.П.

17. Давиденко К.А.

18. Денискин С.И.

19. Журавлев П.В.

20. Закиров P.P.

21. Иванов М.А.

22. Иванов А.В.

23. Котляр С.А.

24. Кочемасов А.С.

25. Кривцов А.А.

26. Литвяков Д.Н.

27. Мокриков А.О.

28. Моргунов А.А.

29. Насибулин Ж.А.

30. Новокшанов Ю.М.

31. Поляков В.В.

32. Савельев А.В.

33. Соколовский А.В.

34. Тарасенко А.Н.

35. Трофимов А.С.

36. Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38. Штуко А.А.

39. Крючков И.А.

40. Ермолин В.И.

41. Быков C.JI.

42. Колобродов К.А.

43. Корзанов О.В.

44. Ларионов И.Ф.

45. Ляшенко К.И.

46. Михалин В.К.

47. ст.с-т Попов В.А.

48. Разумов А.А.

49. Серов А.С.

50. Шахов И.В.

51. Арчукова А.А.

52. Гильманова P.P.

53. Игнатьева Н.В.

54. Клокотова М.А.

55. Корзанова Е.И.

56. Пырьева Л.А.

57. Сатарова В.И.

58. Трофимова Д.С.

59. Хорошова Л.Н.

60. Цвиринько А.И.

61. Шагун О.Ю.

62. Гурар Л.И.

63. Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

ФОТО ПОГИБШИХ ЖУРНАЛИСТОВ