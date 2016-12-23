ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Железногорских школьников наградили дипломами Всероссийского значения
Всероссийский форум "Зелёная планета 2016" завершился. В нем приняли участие школьники из всех городов России, в том числе, железногорцы. Наши ребята удивили и покорили членов комиссии, и сегодня 20 победителей получили дипломы и памятные призы.
Все конкурсные номинации имели единую тематику, посвященную "Году российского кино". В одной из номинаций победил коллектив железногорцев - хор школы № 106.
Среди призеров Николай Сомов, который уже 4 года занят вопросами экологии нашего города. Сейчас он работает над очищением воды в карасятнике. Последние исследования показали, что работает юный эколог не впустую - качество воды стало заметно лучше.
В этом году впервые в рамках форума "Зелёная планета" прошёл педагогический конкурс, в котором приняли участие железногорские учителя, трое из которых стали лауреатами.
Без внимания не остались и городские предприятия, которые уже несколько лет поддерживают ДЭБЦ, среди них ГХК, городской Парк культуры и отдыха, оздоровительный лагерь "Горный", и Железногорске отделение ОО ДЭД "Зелёная планета".
Фото: Анны Тищук
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