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ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

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ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Железногорских школьников наградили дипломами Всероссийского значения

Всероссийский форум "Зелёная планета 2016" завершился. В нем приняли участие школьники из всех городов России, в том числе, железногорцы. Наши ребята  удивили  и покорили  членов комиссии, и сегодня 20 победителей получили дипломы и памятные призы.

ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Все конкурсные номинации имели единую тематику, посвященную "Году российского кино". В одной из номинаций победил коллектив железногорцев - хор школы № 106.

Среди призеров Николай Сомов, который уже 4 года занят вопросами экологии нашего города. Сейчас он работает над очищением воды в карасятнике. Последние исследования показали, что работает юный эколог не впустую - качество воды стало заметно лучше.

В этом году впервые в рамках форума "Зелёная планета" прошёл педагогический конкурс, в котором приняли участие железногорские учителя, трое из которых стали лауреатами.

ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Без внимания не остались и городские предприятия, которые уже несколько лет поддерживают ДЭБЦ, среди них ГХК, городской Парк культуры и отдыха, оздоровительный лагерь "Горный", и Железногорске отделение ОО ДЭД "Зелёная планета".

Фото: Анны Тищук



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Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
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