ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

Сегодня ГЖКУ отмечает юбилей

Предприятию коммунального обслуживания исполнилось 65 лет.

Городское жилищно-коммунальное управление является основной управляющей компанией Железногорска, оно обслуживает 668 домов общей площадью около 1 млн 900 тысяч кв. м. Предприятие успешно справляется с поставленными перед ним задачами, говорит директор ГЖКУ Александр Харкевич.

Коллективу хотелось бы пожелать прежде всего стабильной работы предприятия, конечно же, здоровья, терпения и удачи.

Фото: ГиГ