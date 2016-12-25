ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ДЕКАБРЯ
25.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
горажанин, в новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ДЕКАБРЯ
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
Жека, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
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Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, находилась на борту рухнувшего самолета Ту-154, сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье.
Премьера не будет: резолюция по Палестине поссорила Израиль с Украиной и США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отмене визита главы кабмина Украины Владимира Гройсмана в Тель-Авив, который был запланирован на следующую неделю.
Минобороны опубликовало список пассажиров разбившегося в районе Сочи Ту-154
Министерство обороны России опубликовало список лиц, находившихся на борту разбившегося в районе Сочи самолёта ведомства Ту-154. Соответствующий список опубликован на сайте Минобороны.
Крушение Ту-154: в Черном море обнаружены фрагменты самолета
Спасатели обнаружили фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию, в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщили в военном ведомстве, передают Рамблер/новости со ссылкой…
На Северный полюс пришла аномальная жара
Исследователи Оксфордского института по проблемам изменения окружающей среды зафиксировали в последние несколько месяцев в Арктике рекордную жару — температура на 5 градусов превысила средние показатели.
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Приму в дар детские вещи девочкам
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Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...
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Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...