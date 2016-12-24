Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ
24.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 25 декабря представляет Наталья Кокорина
ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

ЭКОЛОГИЯ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Железногорских школьников наградили дипломами Всероссийского значения
ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ

ПРОВЕРКУ ПРОШЛИ
23.12.16 | Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия
Инспекторы МЧС проверили пиротехнические торговые точки
ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ

ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Сегодня ГЖКУ отмечает юбилей
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ

24.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ
Вчера, 15:19 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 24 декабря представляет Анна Тищук
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
4 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 5 июня представляет звукорежиссёр СвежегоТВ Наталья Кокорина.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 22 мая представляет звукорежиссер СвежегоТВ Наталья Кокорина
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
18 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 19 мая представляет звукорежиссер СвежегоТВ Наталья Кокорина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Василий, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Нина, в новости: ЗАЧИСТКА
Сан4о, в новости: ГЖКУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ
Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
Вероничка, в новости: ЗАЧИСТКА
Житель, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

реклама

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Савченко: народ чувствует преступность нынешней власти
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинцы чувствуют, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая. Об этом сообщает «112 Украина». «Сейчас усиливают власть нынешнего президента.

МИД России обвинил Польшу в демонстративном цинизме
МИД России назвал «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать Памятник благодарности советским воинам. Соответствующий комментарий департамента и печати российского внешнеполитического ведомства размещен на сайте министерства.

Меркель застали за покупками в супермаркете
Немецкое издание Bild узнало, каким будет новогоднее меню канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В Москве расследуют убийство 12-летней девочки
В Москве после убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»).

Эдита Пьеха получила серьезную травму
Певица Эдита Пьеха накануне была доставлена во Всеволожскую ЦРБ (Ленинградская область) с сильным ушибом бедра, сообщил источник в больнице. Она поскользнулась на улице и упала.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ

Монтаж гипсокартона, укладка кафеля, монтаж потолков. Красноярск
Монтаж гипсокартона и другие виды отделочных работ: укладка кафеля, монтаж подвесных потолков, выравнивание полов, сантех-работы, электромонтаж....

Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....

Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...

Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...

Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Читатели спрашивают: «Может ли массаж Туйфу помочь при ожирении»? Здесь необходимо отметить, что с точки зрения китайской медицины ожирение может быть вызвано разными причинами: А) Ожирение может быть вызвано дисфункцией, т.е. нарушением деятельности тонкого кишечника. В этом случае, наряду с ...

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ПОГИБ АЛЕКСАНДР ПОДЪЯВИЛОВ ЗАЧИСТКА ПОДАРКИ ОТ ГТС ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД ИНФОРМ-ЭКСПРЕСС ВЫСТРЕЛИЛ БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Декабрь 2016 (137)
Ноябрь 2016 (191)
Октябрь 2016 (181)
Сентябрь 2016 (185)
Август 2016 (184)
Июль 2016 (165)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.