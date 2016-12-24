ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 ДЕКАБРЯ
24.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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МИД России обвинил Польшу в демонстративном цинизме
МИД России назвал «актом демонстративного цинизма» решение администрации польского города Ланьцут демонтировать Памятник благодарности советским воинам. Соответствующий комментарий департамента и печати российского внешнеполитического ведомства размещен на сайте министерства.
Меркель застали за покупками в супермаркете
Немецкое издание Bild узнало, каким будет новогоднее меню канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В Москве расследуют убийство 12-летней девочки
В Москве после убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»).
Эдита Пьеха получила серьезную травму
Певица Эдита Пьеха накануне была доставлена во Всеволожскую ЦРБ (Ленинградская область) с сильным ушибом бедра, сообщил источник в больнице. Она поскользнулась на улице и упала.
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Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
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Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
Продам куртки (Валентина 913-035-4281)
В связи с отъездом, продам красивые женские вещи: 2 куртки, одна из них кожаная; 1 плащ кожаный цвет черный; 1 безрукавка цвет красный с белым. Размер 58 Телефон 9130354281...
Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...
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