ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ
23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Сергей Скляров
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Глава СБУ предложил обсудить «автономию украинской Тюмени»
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что в России жестко пресекаются сепаратистские настроения, хотя Кремль за это же активно критикует киевские власти.
Госдеп ответил на слова Путина о военной мощи РФ
Официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби заявил, что армия Соединенных Штатов является наиболее боеспособной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества.
«Мегафон» хочет взять под контроль Mail.Ru Group
Вопрос о покупке 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group у холдинга USM Алишера Усманова вынесен на рассмотрение акционеров «Мегафона».
Фото: Главные утраты 2016 года
Рамблер/новости вспоминают тех, кто ушел из жизни в этом году
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Приму в дар детские вещи девочкам
Многодетная семья оказавшаяся в сложной жизненной ситуации примет в ДАР ДЕТСКИЕ ВЕЩИ на девочек близнецов возраст 6 лет, рост 116 см, размер обуви 18 Будем благодарны всем кто откликнется....
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м
Сдаю помещение в минимаркете 19 кв. м с отделкой, полностью готовое к работе (см фото) . Есть все коммуникации, санузел, подсобка. Минимаркет расположен на первой линии от Горьковского шоссе. Ставка аренды 1300 руб за 1 кв. м. + коммуналка. ...
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Детский развлекательный центр
Детский развлекательный центр в г. Красноярске для детей с 1 года до 10 лет. Множество веселых аттракционов, игровые автоматы, водяной батут, лабиринт с горкой, спортивная видео комната. В детском кафе представлены различные прохладительные ...
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