В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря

Чистота и благоустройство. Какие сюрпризы КБУ готовит горожанам в новом году? Прогнозы и планы работы предприятия. Об этом и многом другом мы поговорим с гостем студии, руководителем МП «Комбинат благоустройства» Николаем Пасечкиным.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24. Начало программы в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.