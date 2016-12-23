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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 ДЕКАБРЯ
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 24 декабря представляет Анна Тищук
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря 
АГРОЯРСК - ЭТО ПО НАШЕМУ!

АГРОЯРСК - ЭТО ПО НАШЕМУ!
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
Агропромышленный комплекс «АгроЯрск» помогает клубу в деревне Шивера
БОЛЕЕМ ПО ГРАФИКУ

БОЛЕЕМ ПО ГРАФИКУ
23.12.16 | Главные темы / Cобытия
В новогодние каникулы изменится график работы подразделений Клинической больницы
ДОРАБОТАЛИСЬ

ДОРАБОТАЛИСЬ
22.12.16 | Главные темы / Cобытия
Спецстрой России упраздняется

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 26 декабря 

Чистота и благоустройство. Какие сюрпризы КБУ готовит горожанам в новом году? Прогнозы и планы работы предприятия. Об этом и многом другом мы поговорим с гостем студии, руководителем МП «Комбинат благоустройства» Николаем Пасечкиным.   

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24.  Начало программы в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. 
Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
Вероничка, в новости: ЗАЧИСТКА
Житель, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Гость Гость, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Гость Гость, в новости: ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД
В. Медведев, в новости: ПОПАЛИСЬ, ГОЛУБЧИКИ!

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