АГРОЯРСК - ЭТО ПО НАШЕМУ!
23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Администрация ЗАТО г.Железногорск выражает благодарность агропромышленному комплексу «АгроЯрск» за помощь клубу в деревне Шивера
Компания по производству сельскохозяйственной продукции уже не в первый раз помогает клубу. Недавно сотрудники предприятия передали строительные материалы и обои для ремонта игровой комнаты. Кроме того, благотворители подарили два кия для игры в бильярд.
Для справки:
Агропромышленный холдинг «АгроЯрск» - это предприятие, объединяющее разноплановые сельскохозяйственные активы на основе полного технологического и производственного цикла, включающего в себя: производство сельхозпродукции (молоко, мясо, зерно), его переработку (молочная продукция, мясные полуфабрикаты, мука и хлебобулочные изделия), хранение и сбыт.
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Минприроды изменило законодательство, регулирующее восстановление лесов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Коммерсант». Так, согласно новым поправкам ответственность за восстановление лесов теперь будет лежать на самом бизнесе.
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