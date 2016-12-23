БОЛЕЕМ ПО ГРАФИКУ

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23.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Наталья Кокорина

В новогодние каникулы изменится график работы подразделений Клинической больницы

Поликлиники № 1, № 2, № 3, женская консультация, детская поликлиника
и поликлиника МЦ (п. Подгорный)
31 декабря - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
1 и 2 января – не работают,
3 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
4 и 5 января – не работают,
6 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
7 и 8 января – не работают.

Стоматологическая поликлиника
31 декабря,1 и 2 января – не работает,
3 января - работает с 8.00 до 14.00,
4 и 5 января – не работает,
6 января - работает с 8.00 до 14.00,
7 и 8 января – не работает.

Неотложная стоматологическая помощь будет осуществляться в приемно -диагностическом отделении стационара. Телефон 72-26-10.

Паталогоанатомическое отделение
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – не работает,
3 и 6 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.

Отделение судебно-медицинской экспертизы
31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января – не работает,
2 и 5 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.

Отделения скорой медицинской помощи, приемно-диагностического отделения оказывают неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме круглосуточно.



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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: ДОРАБОТАЛИСЬ
бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
Вероничка, в новости: ЗАЧИСТКА
Житель, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Гость Гость, в новости: ПРАЗДНИК, НА СТАРТ!
Гость Гость, в новости: ГОЛОВОЙ ОБ ЛЕД
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