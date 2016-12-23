БОЛЕЕМ ПО ГРАФИКУ

В новогодние каникулы изменится график работы подразделений Клинической больницы

Поликлиники № 1, № 2, № 3, женская консультация, детская поликлиника

и поликлиника МЦ (п. Подгорный)

31 декабря - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),

1 и 2 января – не работают,

3 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),

4 и 5 января – не работают,

6 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),

7 и 8 января – не работают.



Стоматологическая поликлиника

31 декабря,1 и 2 января – не работает,

3 января - работает с 8.00 до 14.00,

4 и 5 января – не работает,

6 января - работает с 8.00 до 14.00,

7 и 8 января – не работает.



Неотложная стоматологическая помощь будет осуществляться в приемно -диагностическом отделении стационара. Телефон 72-26-10.

Паталогоанатомическое отделение

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – не работает,

3 и 6 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.



Отделение судебно-медицинской экспертизы

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января – не работает,

2 и 5 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.



Отделения скорой медицинской помощи, приемно-диагностического отделения оказывают неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме круглосуточно.