БОЛЕЕМ ПО ГРАФИКУ
В новогодние каникулы изменится график работы подразделений Клинической больницы
Поликлиники № 1, № 2, № 3, женская консультация, детская поликлиника
и поликлиника МЦ (п. Подгорный)
31 декабря - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
1 и 2 января – не работают,
3 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
4 и 5 января – не работают,
6 января - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы),
7 и 8 января – не работают.
Стоматологическая поликлиника
31 декабря,1 и 2 января – не работает,
3 января - работает с 8.00 до 14.00,
4 и 5 января – не работает,
6 января - работает с 8.00 до 14.00,
7 и 8 января – не работает.
Неотложная стоматологическая помощь будет осуществляться в приемно -диагностическом отделении стационара. Телефон 72-26-10.
Паталогоанатомическое отделение
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – не работает,
3 и 6 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.
Отделение судебно-медицинской экспертизы
31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января – не работает,
2 и 5 января – работают сотрудники согласно приказу главного врача.
Отделения скорой медицинской помощи, приемно-диагностического отделения оказывают неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме круглосуточно.
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