БЕЗРАБОТНЫХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На железногорскую биржу труда подано 102 заявки на сокращение 862 человек в 2017-м году

Накануне об этом сообщил Иван Чуприна, директор Центра занятости.

В основном речь идет о сокращении работников в частном секторе, но есть и довольно крупные предприятия, желающие высвободить персонал - УЖТ и Спецстрой.

Всего по краю намечено сократить 4880 человек, из них пятую часть составляют, получается, железногорцы.

фото : Политика.RU