НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Железногорским детям подарили праздничное настроение



Совсем скоро наступит самый любимый праздник - Новый Год. А пока всех жителей города заряжают новогодним настроением. Так сегодня в ТКЗ состоялся праздничный концерт для необычных детей.





Сотрудники парка долго готовили сценарий праздника и постарались приятно удивить ребятишек. В холле ТКЗ ребят встретили милые зверушки из контактного зоопарка: кролики, щенки и курочки. И, конечно, в зоопарке был символ грядущего года Петух. Такой "трогательный" зоопарк пришелся по душе не только детям, но и их родителям, ведь общение с животными всегда дарит позитивные эмоции.





На втором этаже прошел мастер-класс, на котором ребят учили делать красивые елочки и открытки.





Когда все гости собрались, начался праздничный концерт с участием сказочных героев: Снеговика Морковкина, Вороны и многих других. На праздник заглянул и Дедушка Мороз, который подарил всем ребятишкам подарки.



фото Анны Тищук