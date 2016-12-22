ОЦЕНИ РАБОТУ ВЛАСТИ

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Интернет-пользователям предложили оценить работу муниципальной и государственной власти



Жителям Железногорска предлагается оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления, предприятий и учреждений. Для этого необходимо принять участие в интернет-опросе.

Опрос проводится в соответствии с указами Президента Российской Федерации и Губернатора Красноярского края с целью выявления проблем в основных сферах жизнедеятельности муниципальных образований

и повышения результативности работы руководителей.

Принять участие в опросе может каждый житель Железногорска старше 18 лет. Для этого достаточно иметь компьютер, подключенный к сети Интернет. Голосование также организовано в местах, оборудованных инфоматами.



Ссылка на интернет-ресурс «Оценка деятельности руководителей» размещена на официальном сайте администрации ЗАТО Железногорск www.admk26.ru, а также на едином краевом портале www.krskstate.ru

Итоги будут подведены до 1 февраля 2017 года. С результатами опроса можно ознакомиться на едином краевом портале «Красноярский край» http://www.krskstate.ru/realization/opros/itogi.



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Фото: t-tribuna.ru