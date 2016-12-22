СУРРОГАТУ - БОЙ!!

Железногорские полицейские продолжают проверку законности реализации алкоголя

За 2016 год стражи порядка проверили объекты торговли, гаражные массивы, жилые и иные помещения. По результатам выявлено и пресечено 42 административных правонарушения, по которым выписано 32 штрафа.

Сотрудники полиции обращаются к жителям города проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о нарушениях антиалкогольного законодательства по телефону: 76-58-58 или 02