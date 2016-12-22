СКАЗОЧНЫЕ ГОРОДКИ
Шедевр из ледяного куска
Самое красивое зимнее искусство – это создание ледяных фигур. Не только снег способен создать чудо, но и люди. Замысловатые узоры фигур и неповторимые ледяные композиции из года в год радуют горожан.
Начинается строительство ледового или снежного городка с идеи. Сначала появляется общая концепция, выбирается тематика, обдумывается планировка будущего сооружения, а уже потом общий план наполняется конкретикой — ледяными персонажами и фигурами.
Параллельно с обдумыванием воплощения всех идей ведется и планировка коммуникаций. Инженеры просчитывают, сколько и куда потребуется лампочек, чтобы подсветить фигуры, где будут спрятаны провода и расположены какие-либо стационарные объекты. Затем начинается строительство. Процесс этот трудоемкий и требует внимательности.
Когда проходишь мимо уже готовых фигур, сложно представить, как же мастерам удается сделать такие гладкие контуры, ведь лед очень твердый, а работают ледяных дел мастера довольно грубыми инструментами. Сначала бензопилой выпиливается контур, затем мастера начинают работу прямым, угловым или круглым резаком, а для мелкой работы используется стамеска.
Вот так простые куски льда, снега и холода могут заставить нас поверить в сказку, которую создают уже не первый год мастера красноярской фирмы "Авангард".
Когда возведение фигур завершено, право поставить конечную точку в создании снежно-ледового великолепия предоставляется природе. От воздействия солнца и ветра лед становится глянцевым, и это лучшая доработка.
Фото Анны Тищук
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