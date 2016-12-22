СКАЗОЧНЫЕ ГОРОДКИ

Шедевр из ледяного куска

Самое красивое зимнее искусство – это создание ледяных фигур. Не только снег способен создать чудо, но и люди. Замысловатые узоры фигур и неповторимые ледяные композиции из года в год радуют горожан.

Начинается строительство ледового или снежного городка с идеи. Сначала появляется общая концепция, выбирается тематика, обдумывается планировка будущего сооружения, а уже потом общий план наполняется конкретикой — ледяными персонажами и фигурами.

Параллельно с обдумыванием воплощения всех идей ведется и планировка коммуникаций. Инженеры просчитывают, сколько и куда потребуется лампочек, чтобы подсветить фигуры, где будут спрятаны провода и расположены какие-либо стационарные объекты. Затем начинается строительство. Процесс этот трудоемкий и требует внимательности.

«Сначала выпиливается лед на озере, на нем рисуется рисунок, который предварительно создают художники, а резчики переносят его на лед. Заем выпиливают его» - рассказал резчик Олег.

Когда проходишь мимо уже готовых фигур, сложно представить, как же мастерам удается сделать такие гладкие контуры, ведь лед очень твердый, а работают ледяных дел мастера довольно грубыми инструментами. Сначала бензопилой выпиливается контур, затем мастера начинают работу прямым, угловым или круглым резаком, а для мелкой работы используется стамеска.

Вот так простые куски льда, снега и холода могут заставить нас поверить в сказку, которую создают уже не первый год мастера красноярской фирмы "Авангард".

Когда возведение фигур завершено, право поставить конечную точку в создании снежно-ледового великолепия предоставляется природе. От воздействия солнца и ветра лед становится глянцевым, и это лучшая доработка.

Фото Анны Тищук