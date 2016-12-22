ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ УМЕЮТ ТАНЦЕВАТЬ!

Железногорские бальники достойно выступили на соревнованиях

Железногорский танцевальный клуб «Феерия» успешно выступил на последних соревнованиях уходящего года "Огни Большого Города - 2016".



самый важный и престижный четырнадцатый Международный турнир "Огни Большого Города - 2016" прошел с 16 по 18 декабря. На соревнования традиционно съехалось огромное количество пар со всех уголков России и зарубежья.



Оценивали мастерство танцоров судьи с международными и всероссийскими категориями из России, Сербии, Литвы и Латвии. Оценивали мастерство танцоров судьи с международными и всероссийскими категориями из России, Сербии, Литвы и Латвии.



Железногорские бальники Алексей Кочура и Софья Елесина стали пятыми среди 24 танцевальных пар и вошли в тройку лучших детских пар по Красноярскому краю.

Максим Петренко и Стефания Семибратова стали финалистами турнира и заняли четвертое место среди 31 пары в группе начинающих танцоров.