ЗАЧИСТКА
В Железногорске пытаются закрыть редакцию радио «Спектр-26»
Директор МП ГТС предложил главе ЗАТО Вадиму Медведеву и главе администрации Сергею Пешкову закрыть редакцию радио «Спектр-26» и лишить радиослушателей местных радиопрограмм.
Причина — бесперспективность. Мол, вещают журналисты в пустоту, слушают их передачи пенсионеры и инвалиды. Социальная и информативная функция, которые выполняет радио, руководителя ГТС не интересует.
Народный депутат Дмитрий Матроницкий, к примеру, понимает директора ГТС. Если радио убыточно, зачем его содержать? Нет, это не прямая цитата Дмитрия Анатольевича, но смысл тот же. Бизнес и ничего личного.
Но проводное радиовещание остается прибыльным с точки зрения экономики. Сеть радиовещания - это 22 тысячи радиоточек, в том числе более тысячи установлены в учреждениях и на предприятиях ЗАТО г. Железногорск. Никто не спорит, что сеть проводного радиовещания сокращается, такова объективная реальность, гаджеты и андроиды так или иначе вытеснят проводное радиовещание, точно так же, как и сменятся поколения. Но сегодня люди, которые слушают радио и узнают новости Железногорска, ЖИВЫ! Кто возьмет на себя смелость лишить этих людей права на информацию? Директор МП ГТС отдает это решение на откуп руководителям местной власти и депутатам. Сам он только вышел с инициативой. То есть, ответственность ляжет не на него, это точно. Интересно, что думают руководители Железногорска по этому поводу?
Журналисты редакции радио «Спектр-26» МП ГТС обратились к общественным организациям Железногорска за поддержкой. И получили ее. Выяснилось, что тех, кому нужны местные радиопередачи, не так уж и мало, как представляет себе директор МП ГТС.
Радиослушателей и нас поддержали наши коллеги всех железногорских СМИ. Ряд писем уже отправлен через общественную приемную на имя Вадима Медведева и Сергея Пешкова.
Лишь в трех городах Красноярского края, в том числе и в краевом центре, удалось сохранить проводное вещание, в их числе и Железногорск. И это большой плюс, потому что радио — полноценный источник информации для железногорцев. Журналисты не будут молчать. Мы отстаиваем интересы простых людей, о которых говорил в своем послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров". "Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов".
"Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров".
"Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов".
Примечание: право на получение информации закреплено:
- в Конституции РФ ч. 1, ст. 17, которая предполагает определенные обязанности и ответственность государства перед гражданами. Это отражается в предусмотренных Конституцией РФ гарантиях прав и свобод человека
- в ст. 38 ФЗ «О СМИ» от 31 декабря 1993 г.
- Указе Президента РФ от 31 декабря 1993 г. N 2334
"О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию" с изменения 17 января 1997 г., 1 сентября 2000 г.
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