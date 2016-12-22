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ЗАЧИСТКА

21.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Татьяна Фирсова

ЗАЧИСТКА

В Железногорске пытаются закрыть редакцию радио «Спектр-26»

Директор МП ГТС предложил главе ЗАТО Вадиму Медведеву и главе администрации Сергею Пешкову закрыть редакцию радио «Спектр-26» и лишить радиослушателей местных радиопрограмм.

Причина — бесперспективность. Мол, вещают журналисты в пустоту, слушают их передачи пенсионеры и инвалиды. Социальная и информативная функция, которые выполняет радио, руководителя ГТС не интересует.

Народный депутат Дмитрий Матроницкий, к примеру, понимает директора  ГТС. Если радио убыточно, зачем его содержать? Нет, это не прямая цитата Дмитрия Анатольевича, но смысл тот же. Бизнес и ничего личного.

Но проводное радиовещание остается прибыльным с точки зрения экономики. Сеть радиовещания - это 22 тысячи радиоточек, в том числе более тысячи установлены в учреждениях и на предприятиях ЗАТО г. Железногорск. Никто не спорит, что сеть проводного радиовещания сокращается, такова объективная реальность, гаджеты и андроиды так или иначе вытеснят проводное радиовещание, точно так же, как и сменятся поколения. Но сегодня люди, которые слушают радио и узнают новости Железногорска, ЖИВЫ! Кто возьмет на себя смелость лишить этих людей права на информацию? Директор МП ГТС отдает это решение на откуп руководителям местной власти и депутатам. Сам он только вышел с инициативой. То есть, ответственность ляжет не на него, это точно. Интересно, что думают руководители Железногорска по этому поводу?

Журналисты редакции радио «Спектр-26» МП ГТС обратились к общественным организациям Железногорска за поддержкой. И получили ее. Выяснилось, что тех, кому нужны местные радиопередачи, не так уж и мало, как представляет себе директор МП ГТС.

Радиослушателей и нас поддержали наши коллеги всех железногорских СМИ. Ряд писем уже отправлен через общественную приемную на имя Вадима Медведева и Сергея Пешкова.

Лишь в трех городах Красноярского края, в том числе и в краевом центре, удалось сохранить проводное вещание, в их числе и Железногорск. И это большой плюс, потому что радио — полноценный источник информации для железногорцев. Журналисты не будут молчать. Мы отстаиваем интересы простых людей, о которых говорил в своем послании к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, власть должна слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий, видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнёров".

"Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается. В частности, надо учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов".

Примечание: право на получение информации закреплено:

- в Конституции РФ ч. 1, ст. 17, которая предполагает определенные обязанности и ответственность государства перед гражданами. Это отражается в предусмотренных Конституцией РФ гарантиях прав и свобод человека

-  в ст. 38 ФЗ «О СМИ» от 31 декабря 1993 г.

- Указе Президента РФ от 31 декабря 1993 г. N 2334
"О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию" с изменения 17 января 1997 г., 1 сентября 2000 г.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 20 декабря 2016 18:14 | Статус: | Автор: Вероничка , Группа: Гости

Вот вы пишите, что немало тех, кто слушает, а сколько именно-то? зачем быть голословными-то?... нее, я не против. я в стороне. просто интересно.

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Дата: 20 декабря 2016 20:03 | Статус: Пользователь offline | Автор: Татьяна Фирсова , Группа: Главные редакторы

Вероничка,
Чтобы точно ответить на этот вопрос, нудно провести независимый соцопрос, он стоит денег.

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Дата: Вчера, 11:16 | Статус: | Автор: горожанка , Группа: Гости

Какой опрос, зачем? Старшее поколение исторически заточено на радиоприемники. Радио для бабушек, даже самых активных и продвинутых в Интернете, до конца жизни остается единственно понятным, доступным СМИ. Молодежь сидит в гаджетах, старички имеют в квартире по 3 радиоточки. Это как у моих родителей. Я считаю - это цинизм вести подсчеты и опросы - сколько слушают радио? Пока не вымрет старшее поколение,которое имеет в большинстве нищенские пенсии, у них уже все государство отобрало - пахали как проклятые , детей вырастили. Одна радость у моей обездвиженной мамы - послушать радио да соседке позвонить....

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Дата: Сегодня, 15:18 | Статус: | Автор: бывшая железногорка Надежда Кузьмина , Группа: Гости

А в Подмосковье всем пенсионерам, слушают они или нет проводное радио, еще и доплачивают 61 рубль (как компенсация за оплату радио). И я знаю многих соседей, у которых радио работает чуть ли не круглосуточно.

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Дата: Сегодня, 18:38 | Статус: Пользователь offline | Автор: Татьяна Фирсова , Группа: Главные редакторы

бывшая железногорка Надежда Кузьмина,
В Подмосковье, очевидно, к людям относятся более уважительно. В Железногорске говорить о доплате не приходится, тут как бы вообще не лишили местной информации пожилых людей. Здесь очень уж любят в качестве аргумента говорить: "Да кто вас слушает? Одни пенсионеры". С их точки зрения пенсионеры и не люди уже. БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ суждения рождает отсутствие совести и милосердия, а затем влечет такое же отношение к тем, кто лишен и совести и милосердия. Эффект бумеранга

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бывшая железногорка Надежда Кузьмина, в новости: ЗАЧИСТКА
горожанка, в новости: ЗАЧИСТКА
Вероничка, в новости: ЗАЧИСТКА
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