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28.12.16 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Автор: Наталья Кокорина

ПОДАРКИ ОТ ГТС

С 9 декабря по 8 января нового года Цифровое телевидение  МП «ГТС» в открытом доступе!

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Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические -  «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».

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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 4 декабря 2016 21:27 | Статус: | Автор: Алексей , Группа: Гости

Уважаемые МП ГТС,прошу сообщить - будет ли восстановлена работы веб камер на площади Ленина, площади Победы, а также, есть ли планы установки веб камер на новых значимых и красивых местах нашего города- например, парк, ЦД на Ленинградском, стадион Труд и т.д...

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Дата: 6 декабря 2016 08:25 | Статус: Пользователь offline | Автор: MaximK26 , Группа: Администраторы

Алексей,
Видеотрансляция с площади Победы функционирует в полном объеме. Кроме того, установлена дополнительная камера с видом на проспект Курчатова, а в ближайшее время будет произведен ремонт камеры на площади Ленина.
Что касается размещения дополнительных камер, то в краткосрочной перспективе будут установлены камеры на площадках у ЦД, ЗАГС и на «Ракушке».
Следует отметить, что IP-камеры приобретаются, монтируются и ремонтируются за счет собственных средств МП ГТС, а сам проект является некоммерческим и не приносит доход предприятию.

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Дата: 6 декабря 2016 21:02 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

Цитата: MaximK26
Следует отметить, что IP-камеры приобретаются, монтируются и ремонтируются за счет собственных средств МП ГТС, а сам проект является некоммерческим и не приносит доход предприятию.

blush
Цитата: Алексей
Алексей ,
Так чтА Алексей идешь в магаз,приобретаешь ip-камеру,несешь ее в ГТС,сообщаешь им свои "хотелки", они устанавливают(если рядом где то есть ЕнтЕрнет) blush Ну или сам прикручиваешь ее там, где тебе хочется....(мммм, ...т.е. там где это разрешено,вернее не запрещено)опять же при наличии выхода в инет. Идешь домой и "ловишь" ее в сети по ip- адресу))))

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