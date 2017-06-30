В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ
30.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 104 | Автор: Наталья Кокорина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 июля
Борьба с преступностью, безопасность дорожного движения и ее профилактика. Снизилось количество правонарушений за пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2016? Использует ли железногорская полиция социальные сети для обратной связи с населением? На эти и другие вопросы ответит начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш.
Смотрите программу в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 3 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за…
Вечером Москву ждут 9-балльные пробки
Интернет-сервис «Яндекс» сообщает, что вечерние пробки в Москве в часы пик могут достигнуть 9 баллов.