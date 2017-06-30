В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 июля

Борьба с преступностью, безопасность дорожного движения и ее профилактика. Снизилось количество правонарушений за пять месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2016? Использует ли железногорская полиция социальные сети для обратной связи с населением? На эти и другие вопросы ответит начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш.

Смотрите программу в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 3 июля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

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