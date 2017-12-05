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17 декабря в Железногорске и поселках откроются снежные городки 

СКОРО НОВЫЙ ГОД

04.12.17 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия / Культура | Просмотров: 233 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске и поселках откроются снежные городки

Открытие 4-х новогодних площадок намечено на 17 декабря.
В 12:00 состоится театрализованное уличное представление в поселке Новый путь. Для жителей поселка Тартат снежный городок откроется в 14:00. На площади перед Центром Досуга разыграется новогоднее представление «Модный праздник Новый год», начало в 17:00.

А в 18:00 предновогоднюю эстафету подхватит поселок Первомайский. Веселое праздничное мероприятие традиционно пройдет на площади возле Дома культуры «Юность».






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