СКОРО НОВЫЙ ГОД
04.12.17 | Раздел: Главные темы / Новогодний Марафон / Cобытия / Культура | Просмотров: 233 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске и поселках откроются снежные городки
Открытие 4-х новогодних площадок намечено на 17 декабря.
В 12:00 состоится театрализованное уличное представление в поселке Новый путь. Для жителей поселка Тартат снежный городок откроется в 14:00. На площади перед Центром Досуга разыграется новогоднее представление «Модный праздник Новый год», начало в 17:00.
А в 18:00 предновогоднюю эстафету подхватит поселок Первомайский. Веселое праздничное мероприятие традиционно пройдет на площади возле Дома культуры «Юность».
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