СКОРО НОВЫЙ ГОД

В Железногорске и поселках откроются снежные городки

Открытие 4-х новогодних площадок намечено на 17 декабря.

В 12:00 состоится театрализованное уличное представление в поселке Новый путь. Для жителей поселка Тартат снежный городок откроется в 14:00. На площади перед Центром Досуга разыграется новогоднее представление «Модный праздник Новый год», начало в 17:00.

А в 18:00 предновогоднюю эстафету подхватит поселок Первомайский. Веселое праздничное мероприятие традиционно пройдет на площади возле Дома культуры «Юность».











