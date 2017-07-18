В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АНАТОЛИЙ КОНОВАЛОВ
Смотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг, 20 июля
Очередная сессия Совета депутатов состоится 20 июля. Какие вопросы обсудят депутаты и какие решения, касающиеся жителей ЗАТО, будут приняты? Об этом узнаем из первых уст у заместителя председателя Совета депутатов Железногорска Анатолия Коновалова. А еще поговорим о контроле со стороны депутатского корпуса за такими проектами, как капитальные ремонты жилых домов, ремонт дорог и дворовых территорий.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 20 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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