РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Более 100 мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов, запланировано в этом году

В здании Комплексного центра социального обслуживания населения состоялось первое совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню инвалидов.

Председателем организационного комитета назначен заместитель Главы администрации ЗАТО по социальным вопросам Владимир Фомаиди. В состав комитета вошли как руководители служб и управлений города, так и представители общественных организаций инвалидов.



В течение 2 месяцев пройдет более 100 мероприятий. Для детей и взрослых запланированы выставки, чаепития, концерты, встречи и беседы, посещения на дому, различные мастер-классы, соревнования.



Одними из самых ярких событий станут праздничный концерт «Мы такие как все…» во Дворце культуры 1 декабря и праздник для детей-инвалидов «Елка Главы ЗАТО Железногорск» с вручением подарков 21 декабря.



Также традиционно 1 декабря пройдет встреча инвалидов с руководителями города, служб и управлений.

По информации муниципального портала