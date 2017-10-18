РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

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18.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 132 | Автор: Галина Процкая

Более 100 мероприятий, посвящённых Международному дню инвалидов, запланировано в этом году

В здании Комплексного центра социального обслуживания населения состоялось первое совещание по подготовке мероприятий, посвященных Дню инвалидов.

Председателем организационного комитета назначен заместитель Главы администрации ЗАТО по социальным вопросам Владимир Фомаиди. В состав комитета вошли как руководители служб и управлений города, так и представители общественных организаций инвалидов.

В течение 2 месяцев пройдет более 100 мероприятий. Для детей и взрослых запланированы выставки, чаепития, концерты, встречи и беседы, посещения на дому, различные мастер-классы, соревнования.

Одними из самых ярких событий станут праздничный концерт «Мы такие как все…» во Дворце культуры 1 декабря и праздник для детей-инвалидов «Елка Главы ЗАТО Железногорск» с вручением подарков 21 декабря.

Также традиционно 1 декабря пройдет встреча инвалидов с руководителями города, служб и управлений.

По информации муниципального портала



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