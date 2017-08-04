В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 7 августа

Хотите обозначить проблемы, которые вас волнуют и узнать, какие насущные вопросы решает исполнительная власть Железногорска? Задайте вопрос главе администрации Сергею Пешкову в прямом эфире. Сити-менеджер ответит именно вам в программе «Открытая студия».

Смотрите программу в прямом включении на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 7 августа, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Вопросы по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.