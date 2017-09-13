ГУЛЯЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ!
13.09.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 128 | Автор: Галина Процкая
16 сентября в поселке Первомайский пройдет День микрорайона
Подобные праздничные мероприятия Дом Культуры «Юность» проводит уже более 15 лет.
Одной из центральных площадок праздника «Романтики большой Девятки» станет "творческая" палатка, в которой будут исполняться песни под гитару. Также в программе выступления пожарных и воспитанников школы верховой езды «Лошадка». Концерт дадут самодеятельные коллективы, а городские команды КВН покажут свои программы.
По многочисленным просьбам жителей поселка вечером у «Юности» состоится дискотека. Начало праздника в 15.00. Приходите - будет интересно!
Фото Галины Процкой
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