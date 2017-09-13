ГУЛЯЙ, ПЕРВОМАЙСКИЙ!

16 сентября в поселке Первомайский пройдет День микрорайона

Подобные праздничные мероприятия Дом Культуры «Юность» проводит уже более 15 лет.

Одной из центральных площадок праздника «Романтики большой Девятки» станет "творческая" палатка, в которой будут исполняться песни под гитару. Также в программе выступления пожарных и воспитанников школы верховой езды «Лошадка». Концерт дадут самодеятельные коллективы, а городские команды КВН покажут свои программы.

По многочисленным просьбам жителей поселка вечером у «Юности» состоится дискотека. Начало праздника в 15.00. Приходите - будет интересно!

Фото Галины Процкой