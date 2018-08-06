В Железногорске проходит ежегодная акция «Помоги пойти учиться»

Основная цель мероприятия — помочь малообеспеченным, многодетным семьям в подготовке детей к школе.

Управление социальной защиты населения и Молодежный центр организуют сбор канцелярских принадлежностей, школьных сумок и школьной формы.

В пунктах приема принимают:

1. Портфели, школьные подростковые сумки, пеналы;

2. Ручки шариковые; карандаши простые; набор ручек; карандаши цветные; фломастеры;

3. Краски акварельные; гуашь; кисти для рисования;

4. Ластики; линейки; ножницы;

5. Клей;

6. Тетради, дневники;

7. Обложки для тетрадей;

8. Ватман; альбомы для рисования.

Канцелярию можно приносить:

1. МКУ «Молодежный центр», ул. Ленина,9. (с 8:30 до 21:00, бывший «Спартак»);

2. Магазин канцелярских товаров OFFICE CITY, ТЦ «Мозаика», Ленинградский проспект, 55;

3. Магазин «Мир канцелярии» по ул. Свердлова, 7.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Молодежного центра: 74-67-77.