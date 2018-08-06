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06.08.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 243 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске проходит ежегодная акция «Помоги пойти учиться»

Основная цель мероприятия — помочь малообеспеченным, многодетным семьям в подготовке детей к школе.

Управление социальной защиты населения и Молодежный центр организуют сбор канцелярских принадлежностей, школьных сумок и школьной формы.

В пунктах приема принимают:
1. Портфели, школьные подростковые сумки, пеналы;
2. Ручки шариковые; карандаши простые; набор ручек; карандаши цветные; фломастеры;
3. Краски акварельные; гуашь; кисти для рисования;
4. Ластики; линейки; ножницы;
5. Клей;
6. Тетради, дневники;
7. Обложки для тетрадей;
8. Ватман; альбомы для рисования.

Канцелярию можно приносить:
1. МКУ «Молодежный центр», ул. Ленина,9. (с 8:30 до 21:00, бывший «Спартак»);
2. Магазин канцелярских товаров OFFICE CITY, ТЦ «Мозаика», Ленинградский проспект, 55;
3. Магазин «Мир канцелярии» по ул. Свердлова, 7.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Молодежного центра: 74-67-77.



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