Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА
09.10.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске работает бесплатная школа для родственников тяжелобольных людей
ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
09.10.17 | Главные темы / Cобытия / Культура
Ученики железногорской школы искусств стали лауреатами краевого фестиваля
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
09.10.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 октября
СТАРУШКА БЫЛА В ШОКЕ

СТАРУШКА БЫЛА В ШОКЕ
09.10.17 | Главные темы / Происшествия
Железногорец украл у своей 86-летней бабушки телевизор и заложил его в ломбард
КАДЕТЫ НА МАРШЕ

КАДЕТЫ НА МАРШЕ
09.10.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский кадетский корпус отметил девятую годовщину со дня образования

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ

09.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 125 | Автор: Татьяна Зимина

 

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 октября

Почему железногорцам, не имеющим СНИЛС, требуется его срочно получить? Как отсутствие документа может отразиться на гражданах? На какой перерасчет могут рассчитывать женщины, родившие детей до 2015 года. Выгодна ли бальная система начисления пенсий?

На эти и другие вопросы ответит руководитель УПФР в г. Железногорске Константин Синьковский.

Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» 12 октября в 12.30. Повтор на городском радио в записи в 13,20.

Вечером смотрите программу на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20 в повторе. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

 

 



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЯ ПАРУСОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЕВГЕНИЯ ПАРУСОВА
13 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 14 июля
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ
7 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» на "Свежем ТВ" в четверг, 9 июня 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - КОНСТАНТИН ВАЛЮХ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - КОНСТАНТИН ВАЛЮХ
10 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 мая 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ
26 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Смотрите в четверг, 28 апреля, программу «Открытая студия» 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Так это надувательство, в новости: ПОДВЕЛА НЕПОГОДА
ГортеплоЭнерго, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Житель города, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ
Неравнодушный, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ – АЛЕКСЕЙ КУЛЕШ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

XML error in File: http://news.rambler.ru/rss/head/
XML error: StartTag: invalid element name at line 2

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА! ПОДОЖДЕМ МИКРОАВТОБУС ПОПАЛ В ДТП ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ НА СВЕЖЕМ ТВ! ДТП НА ЛЕНИНГРАДСКОМ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Октябрь 2017 (57)
Сентябрь 2017 (155)
Август 2017 (196)
Июль 2017 (176)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (158)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.