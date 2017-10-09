В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — КОНСТАНТИН СИНЬКОВСКИЙ
09.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 125 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 12 октября
Почему железногорцам, не имеющим СНИЛС, требуется его срочно получить? Как отсутствие документа может отразиться на гражданах? На какой перерасчет могут рассчитывать женщины, родившие детей до 2015 года. Выгодна ли бальная система начисления пенсий?
На эти и другие вопросы ответит руководитель УПФР в г. Железногорске Константин Синьковский.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС и онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» 12 октября в 12.30. Повтор на городском радио в записи в 13,20.
Вечером смотрите программу на канале «Мир-24» (22 кнопка) в 20.20 в повторе. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.
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