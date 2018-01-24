УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В Железногорске продолжает работу межведомственная комиссия по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств



Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО доводит до сведения владельца микроавтобуса Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный, о необходимости перемещения транспортного средства в предназначенное для хранения место.



Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанное автотранспортное средство будет перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственника транспортного средства, сообщает муниципальный портал.