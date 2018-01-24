Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ
24.01.18 | Главные темы / Телепередачи
НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 23 ЯНВАРЯ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В "СИЛАЧИ"!
24.01.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорский клуб «Силачи» по ул.Ленина, 47 открылся после капитального
УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
24.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске продолжается эвакуация бесхозяйных и брошенных транспортных
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
23.01.18 | Главные темы / Cобытия
Железногорск посетили полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло и врио
ЖЕЛТЫЕ - НА ЛИНИЮ!

ЖЕЛТЫЕ - НА ЛИНИЮ!
23.01.18 | Главные темы / Cобытия
В Железногорск частично могут вернуться пассажирские автобусы "Горавтотранса"

УГХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

24.01.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 203 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске продолжает работу межведомственная комиссия по выявлению бесхозяйных и брошенных транспортных средств

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО доводит до сведения владельца микроавтобуса Хонда, цвет серый, г/н отсутствует, находящийся в парковочном кармане в районе жилого дома № 8 пр. Юбилейный, о необходимости перемещения транспортного средства в предназначенное для хранения место.

Согласно решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск» указанное автотранспортное средство будет перемещено на специализированную стоянку по адресу: Красноярский край г. Железногорск, ул. Красноярская 47, для временного хранения, с возмещением расходов по перемещению и хранению транспортного средства за счет собственника транспортного средства, сообщает муниципальный портал.



Нравится 0





КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: 2 июля 2016 16:44 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

Фигасе...уже Audi с Крузаками бросают!?))) А все жалуемся,мол плохо живем smile

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится


Цитировать | Ответить

Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК

ПОПАЛИ В ЧЕРНЫЙ СПИСОК
14 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Нарушающие правила благоустройства автомобили эвакуируют
ПОДСНЕЖНИКИ, БЕРЕГИТЕСЬ!

ПОДСНЕЖНИКИ, БЕРЕГИТЕСЬ!
3 марта 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Нарушающие правила благоустройства автомобили эвакуируют
ДОСКА ДОЗОРА

ДОСКА ДОЗОРА
7 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На штрафстоянку отправятся 16 автомобилей, если владельцы не уберут их из неположенных мест
ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ

ОТПРАВЯТ НА СПЕЦСТОЯНКУ
11 октября 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске будут эвакуированы бесхозяйные автомобили

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Неравнодушный, в новости: С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Владимир, в новости: ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ЯНВАРЯ
Сан4о, в новости: СЛОВО ЗА ЮРИСТОМ
Пианков, в новости: ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АФИША ГОРОДА

музей железногорска
центр досуга
железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

РЕКЛАМА

ПОГОДА

СЛУЖБА 112

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МОРОЗЫ МОГУТ ОТМЕНИТЬ ЗАНЯТИЯ МП "ГТС" - ВСЕГДА НА СВЯЗИ! "ЭТО ПРАЗДНИК РАДОСТИ!" САЛЮТ РОЖДЕСТВУ! ЯНВАРСКИЙ ШОК ХАРКЕВИЧА НАКАЗАЛИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Январь 2018 (88)
Декабрь 2017 (133)
Ноябрь 2017 (146)
Октябрь 2017 (186)
Сентябрь 2017 (157)
Август 2017 (196)
Copyright © 2018 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП "Инфоцентр".