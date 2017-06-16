Поздравление Главы ЗАТО Вадима Медведева и Главы администрации Сергея Пешкова с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!

Профессия медика одна из самых важных, необходимых. Вы не только оказываете медицинскую помощь, но и ведёте большую работу по профилактике заболеваний, внедряете передовые технологии и опыт. От вас чаще, чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается оправдывать, казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей к жизни, побеждать самые тяжелые недуги.

От имени всех жителей Железногорска желаем вам успехов в вашем нелёгком труде и, конечно, здоровья!