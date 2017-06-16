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С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!

16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 79 | Автор: Галина Процкая

Поздравление Главы ЗАТО Вадима Медведева и Главы администрации Сергея Пешкова с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!

Профессия медика одна из самых важных, необходимых. Вы не только оказываете медицинскую помощь, но и ведёте большую работу по профилактике заболеваний, внедряете передовые технологии и опыт. От вас чаще, чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается оправдывать, казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей к жизни, побеждать самые тяжелые недуги. 
От имени всех жителей Железногорска желаем вам успехов в вашем нелёгком труде и, конечно, здоровья!



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