С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 79 | Автор: Галина Процкая
Поздравление Главы ЗАТО Вадима Медведева и Главы администрации Сергея Пешкова с Днем медицинского работника
Профессия медика одна из самых важных, необходимых. Вы не только оказываете медицинскую помощь, но и ведёте большую работу по профилактике заболеваний, внедряете передовые технологии и опыт. От вас чаще, чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается оправдывать, казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей к жизни, побеждать самые тяжелые недуги.
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!
Профессия медика одна из самых важных, необходимых. Вы не только оказываете медицинскую помощь, но и ведёте большую работу по профилактике заболеваний, внедряете передовые технологии и опыт. От вас чаще, чем от представителей других профессий, требуют невозможного. И вам действительно удается оправдывать, казалось бы, несбыточные надежды, возвращать людей к жизни, побеждать самые тяжелые недуги.
От имени всех жителей Железногорска желаем вам успехов в вашем нелёгком труде и, конечно, здоровья!
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