БАТУТЫ НА КОНТРОЛЕ
11.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 176 | Автор: Галина Процкая
Рабочая комиссия проверила готовность надувных батутов к эксплуатации. Специалисты проверили батут, установленный на площади Центра Досуга.
Также проинспектировали два батута в Парке культуры и отдыха. Особое внимание уделялось крепежам, организации электроснабжения, наличию необходимых документов.
Участники рейда серьезных нарушений не обнаружили. В ближайшее время проверят батут в поселке Подгорный.
фото: Свежее ТВ
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