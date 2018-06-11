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БАТУТЫ НА КОНТРОЛЕ

11.06.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 176 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске начинают работать уличные батуты

Рабочая комиссия проверила готовность надувных батутов к эксплуатации. Специалисты проверили батут, установленный на площади Центра Досуга.
Также проинспектировали два батута в Парке культуры и отдыха. Особое внимание уделялось крепежам, организации электроснабжения, наличию необходимых документов. 
Участники рейда серьезных нарушений не обнаружили. В ближайшее время проверят батут в поселке Подгорный.
фото: Свежее ТВ 


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