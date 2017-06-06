ДЕНЬ РОССИИ - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Присоединение Крыма к России не должно было быть шоком для мирового сообщества, считает глава отдела кризисного менеджмента и планирования Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) Габор Иклоди.США заподозрили «русских хакеров» во взломе агентства новостей в Катаре. Данный инцидент вызвал скандал в Персидском заливе.Масштабного вооруженного противостояния между Россией и США не пережил бы никто. Об этом заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну президент Владимир Путин.Из-за нехватки денег в бюджетах здравоохранения регионы переходят в режим жесткой экономии. Причем экономят в основном на пациентах.Глава МВД Баварии Йоахим Херманн, которому предстоит стать «паровозом» Христианско-социального союза (ХСС) на выборах в бундестаг, 6 июня выступил с неожиданной для его партии инициативой: потребовал повысить пенсии проживающим в…