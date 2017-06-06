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ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ

ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
06.06.17 | Главные темы / Cобытия
Ремонт участка автодороги Железногорск-Красноярск до КПП-1 начнётся в июле
ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
06.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские ТОСы сегодня открыли трудовое лето 
СПРУТ ПО ИМЕНИ

СПРУТ ПО ИМЕНИ "КАПРЕМОНТ"
06.06.17 | Главные темы / Происшествия
Контрольно-счетная палата Красноярского края проверила работу фонда капремонта
ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ

ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ
06.06.17 | Главные темы / Cобытия
12 июня перекроют движение для проведения полумарафона «День России»
ДЕНЬ РОССИИ - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

ДЕНЬ РОССИИ - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
06.06.17 | Главные темы / Cобытия
12 июня Железногорск отметит День России. Программа празднования на нашем сайте!

ДЕНЬ РОССИИ - ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

06.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 81 | Автор: Галина Процкая

12 июня на различных площадках Железногорска пройдут праздничные мероприятия

Парк культуры и отдыха
11:00 «Я – гражданин России» - патриотическая акция – торжественное вручение паспортов
12:00 Концертная программа коллективов Дворца творчества детей и молодежи
13:00 Выступление Духового оркестра
17:00 Презентация новой спортивной площадки «Юниор»
18:00 Вечерняя концертная программа при участии творческих коллективов г.Железногорск и п.Подгорный
Площадь им. В.И. Ленина
11:00 – 21:00 «Люблю тебя, моя Россия!» – концертно-развлекательная программа, посвящённая Дню России
Площадь Центр досуга
11:00 Легкоатлетический полумарафон «День России», посвящённый памяти В.И. Куканова
17:00«С любовью к России!» - праздничный концерт участников и коллективов художественной самодеятельности Центра досуга
Площадь Дома культуры «Юность» (мкрн. Первомайский)
15:00 «Тебе, Россия, посвящаю!» - праздничный концерт, посвященный Дню России
Площадь Дома культуры «Старт» (пос. Подгорный)
19:00 Концерт, посвященный Дню России
фото с сайта Парка культуры и отдыха


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Вольдемар, в новости: ДВИЖЕНИЕ С КОМФОРТОМ
Антисекта, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Прохожий, в новости: ДУРМАН НАД ГОРОДОМ?
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
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