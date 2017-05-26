СВЕЖЕЕ ЛЕТО С "ГТС"!
Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит специальную акцию "Свежее Лето-2017"
|
Безлимитный
|
Скорость Интернета,
|
Абонентская плата,
|
ЛЕТО
|
до 50 Мбит/с*
|
250
*через 3 месяца со дня подключения тариф автоматически поменяется на действующий тариф «Бюджет-10М»: скорость доступа до 10 Мбит/сек, абон/плата не меняется.
Тариф доступен для подключения только новым абонентам МП «ГТС».
Акция проходит с 1 июня по 31 августа 2017 года (включительно).
ПАКЕТ УСЛУГ «ЛЕТО»: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!
|
Интернет
|
Цифровое ТВ
|
Кабельное ТВ
|
В месяц
*через 3 месяца со дня подключения скорость доступа в интернет автоматически поменяется на 20Мбит/с, абон/плата не меняется.
Акция действует для новых абонентов в период с 01.06.17 по 31.08.17 года (включительно).
По вопросам проведения акции обращаться в службу продаж МП "ГТС" по телефону 76-50-00..
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, состоится в январе 2018 года.
Трамп создаст центр реагирования на нападки по связям с РФ
Белый дом готовится к созданию «оперативного центра», целью которого будет являться реагирование на вопросы, возникающие в связи с расследованием о связях кампании президента США Дональда Трампа с Россией, передает агентство…
Греф представил новую философию Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф объявил о новой объединяющей сотрудников и клиентов философии банка: современные технологии и возможности Сбербанка помогают людям экономить самое ценное, что у них есть — время.
Сожительство или законный брак, что выбирают россияне?
Россияне не спешат вступать в брак, к таким выводам пришли социологи.
Истребители КНР опасно приблизились к самолету ВМС США
Министерство обороны США подтвердило «непрофессиональное и небезопасное» сближение двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков J-10 (Цзянь-10) КНР с американским патрульным самолетом P-3 Orion над водами Южно-Китайского моря.