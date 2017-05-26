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СВЕЖЕЕ ЛЕТО С

СВЕЖЕЕ ЛЕТО С "ГТС"!
26.05.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
МП "Городская телефонная сеть" проводит специальную акцию "Свежее Лето-2017"  
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СВЕЖЕЕ ЛЕТО С "ГТС"!

26.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 116 | Автор: Галина Процкая

Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит специальную акцию "Свежее Лето-2017"

   ТАРИФ «ЛЕТО»

Безлимитный
тарифный план

Скорость Интернета,
круглосуточно

Абонентская плата,
руб/ мес

ЛЕТО

до 50 Мбит/с*

250

*через 3 месяца со дня подключения тариф автоматически поменяется на действующий тариф «Бюджет-10М»: скорость доступа до 10 Мбит/сек, абон/плата не меняется.

Тариф доступен для подключения только новым абонентам МП «ГТС».

Акция проходит с 1 июня по 31 августа 2017 года (включительно).  

 ПАКЕТ УСЛУГ «ЛЕТО»: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! 

Интернет
50
Мбит/сек*

Цифровое ТВ
80
каналов

Кабельное ТВ
58
каналов

В месяц
450
рублей

*через 3 месяца со дня подключения скорость доступа в интернет автоматически поменяется на 20Мбит/с, абон/плата не меняется.

Акция действует для новых абонентов в период с 01.06.17 по 31.08.17 года (включительно).

По вопросам проведения акции обращаться в службу продаж МП "ГТС" по телефону 76-50-00.. 



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