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НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
31.05.17 | Главные темы / Cобытия
1 июня - День защиты детей. Программа праздничных мероприятий на нашем сайте! 

НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 98 | Автор: Галина Процкая

1 июня отмечается День защиты детей. Программа праздничных мероприятий на нашем сайте! 

1 июня
Парк культуры и отдыха
Сцена у Главного фонтана
10:30

«Пятый элемент» - квест для воспитанников лагеря «Клубничка» 
12:00 «Ищем рекордсмена!» - конкурс для посетителей аттракционов взрослого блока
 
12:00 «Детство – лучшая пора!» - концертная программа воспитанников Дворца творчества и Детской школы искусств
 
14:00 Квест по парку от школы иностранных языков «Планета»
 
15:00 «Танцует лето» концертная программа детских творческих коллективов
 
18:15 «Витамин радости!» театрализованная игровая программа
 
19:00

«Прыжок в лето» финальный флэш-моб
Площадь у фонтана
11:00 Творческая лаборатория от развивающего центра «Умка» (г. Красноярск)
 
14:00 Основы мультипликации (Музейно–выставочный центр)
 
14:00 «Мастерская радости – «Живи ярко!»: книжный хит-парад, викторины, кроссворды, посвященные году экологии  (Библиотека №6 МБУК ЦГБ им. М.Горького)
 
14:00 «Бумажные кораблики» клуб интерактивных путешествий (детская библиотека им. А.П. Гайдара)
 
14:00 «Мы шагаем по планете!» - конкурс рисунков на асфальте, посвященный году экологии 
14:00 Игровая площадка от школы иностранных языков «Планета»
Центральная аллея
12:00 «Модный приговор» - презентация салона красоты «NewYork» (тренды 2017: плетение кос, афрокосы)
 
14:00 Ярмарка декоративно-прикладного творчества
 
Аллея творчества
16:00 «Раскрась город яркими красками» - рисуем город мечты 
16:00 «Дети – цветы жизни» - экологическая акция по высадке цветов
 
Танцевально-концертный зал
14:00 – 16:00 «Логопедическая беседка» - творческая группа логопедов города
 
Спортивная аллея
16:00 «Игры нашего двора» - подвижные игры с мячом, скакалкой, «Резиночка», «Классики», «Твистер»
 
Площадка у объекта «Девочка с голубями»
16:00 – 18:00 «ОчУмелые ручки» - площадка семейных мастер – классов: «мокрая» живопись, «Пришей удачу!», бутаньерка из шнурка, значок своими руками
Театр оперетты
9:30, 11:30 Премьера музыкальной сказки «Царевна лягушка»
Площадь Центр досуга
10:30 «Балаганчик месье Оливье» - театрализованное игровое представление, посвящённое Дню защиты детей
17:00 «День Чемпионов» – фитнес-марафон ко Дню защиты детей
Музейно-выставочный центр (ул.Свердлова, 49а)
10:00 – 12:00 Пешеходный квест «Открой Атомград» (по улицам города)
Центральная городская библиотека им. М.Горького
12:00 – 17:00 Игровая программа «Разгуляй» (шумные игры)
 
13:00 Книжная выставка «Лечить словами»: врачи – герои и авторы книг
 
14:00 Интерактивная книжная выставка «Ваши каникулы, или Удивительное рядом»

Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
10:00
 		 Выставка «Лето. Творчество. Фантазия»: выставка творческих работ педагогов и учащихся Железногорской коррекционной общеобразовательной школы-интернат
10:00 Книжная экспозиция «Что на градуснике? Лето!»
 
11:00 Праздник «День защиты детей»
Библиотека № 4 (пр.Ленинградский, 37)
12:00 Конкурс рисунка «Я рисую стихи»
Библиотека № 5 (ул.Толстого, 19)
12:00 Игровая программа «Я возьму в ладошки солнце»
Площадь Дома культуры «Юность» (пос. Первомайский)
14:00 «Мечты сбываются» - детская развлекательная программа посвященная Дню защиты детей
Площадь Дома культуры «Старт» (пос. Подгорный)
10:00 Концертно-развлекательная программа «Путешествие в Спортландию»
Творческий проект «Мир глазами детей»
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
2 июня
Площадь Клуба «Железнодорожник» (пос.Тартат)
16:00 «Мечты сбываются» - детская развлекательная программа посвященная Дню защиты детей
3 июня
Дворец культуры
11:00 Театрализованное представление «Праздник в Простоквашино»
4 июня
Центр досуга
14:00 Концерт-акция для детей из малообеспеченных и многодетных семей, в рамках Дня защиты детей
фото с сайта kirovpark.ru


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