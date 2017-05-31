НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА
31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 98 | Автор: Галина Процкая
1 июня отмечается День защиты детей. Программа праздничных мероприятий на нашем сайте!
|
1 июня
|10:30
|
«Пятый элемент» - квест для воспитанников лагеря «Клубничка»
|12:00
|«Ищем рекордсмена!» - конкурс для посетителей аттракционов взрослого блока
|12:00
|«Детство – лучшая пора!» - концертная программа воспитанников Дворца творчества и Детской школы искусств
|14:00
|Квест по парку от школы иностранных языков «Планета»
|15:00
|«Танцует лето» концертная программа детских творческих коллективов
|18:15
|«Витамин радости!» театрализованная игровая программа
|19:00
|
«Прыжок в лето» финальный флэш-моб
|
Площадь у фонтана
|11:00
|Творческая лаборатория от развивающего центра «Умка» (г. Красноярск)
|14:00
|Основы мультипликации (Музейно–выставочный центр)
|14:00
|«Мастерская радости – «Живи ярко!»: книжный хит-парад, викторины, кроссворды, посвященные году экологии (Библиотека №6 МБУК ЦГБ им. М.Горького)
|14:00
|«Бумажные кораблики» клуб интерактивных путешествий (детская библиотека им. А.П. Гайдара)
|14:00
|«Мы шагаем по планете!» - конкурс рисунков на асфальте, посвященный году экологии
|14:00
|Игровая площадка от школы иностранных языков «Планета»
|
Центральная аллея
|12:00
|«Модный приговор» - презентация салона красоты «NewYork» (тренды 2017: плетение кос, афрокосы)
|14:00
|Ярмарка декоративно-прикладного творчества
|
Аллея творчества
|16:00
|«Раскрась город яркими красками» - рисуем город мечты
|16:00
|«Дети – цветы жизни» - экологическая акция по высадке цветов
|
Танцевально-концертный зал
|14:00 – 16:00
|«Логопедическая беседка» - творческая группа логопедов города
|
Спортивная аллея
|16:00
|«Игры нашего двора» - подвижные игры с мячом, скакалкой, «Резиночка», «Классики», «Твистер»
|
Площадка у объекта «Девочка с голубями»
|16:00 – 18:00
|«ОчУмелые ручки» - площадка семейных мастер – классов: «мокрая» живопись, «Пришей удачу!», бутаньерка из шнурка, значок своими руками
|
Театр оперетты
|9:30, 11:30
|Премьера музыкальной сказки «Царевна лягушка»
|
Площадь Центр досуга
|10:30
|«Балаганчик месье Оливье» - театрализованное игровое представление, посвящённое Дню защиты детей
|17:00
|«День Чемпионов» – фитнес-марафон ко Дню защиты детей
|
Музейно-выставочный центр (ул.Свердлова, 49а)
|10:00 – 12:00
|Пешеходный квест «Открой Атомград» (по улицам города)
|
Центральная городская библиотека им. М.Горького
|12:00 – 17:00
|Игровая программа «Разгуляй» (шумные игры)
|13:00
|Книжная выставка «Лечить словами»: врачи – герои и авторы книг
|14:00
|Интерактивная книжная выставка «Ваши каникулы, или Удивительное рядом»
|
Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
|10:00
|Выставка «Лето. Творчество. Фантазия»: выставка творческих работ педагогов и учащихся Железногорской коррекционной общеобразовательной школы-интернат
|10:00
|Книжная экспозиция «Что на градуснике? Лето!»
|11:00
|Праздник «День защиты детей»
|
Библиотека № 4 (пр.Ленинградский, 37)
|12:00
|Конкурс рисунка «Я рисую стихи»
|
Библиотека № 5 (ул.Толстого, 19)
|12:00
|Игровая программа «Я возьму в ладошки солнце»
|
Площадь Дома культуры «Юность» (пос. Первомайский)
|14:00
|«Мечты сбываются» - детская развлекательная программа посвященная Дню защиты детей
|
Площадь Дома культуры «Старт» (пос. Подгорный)
|10:00
|Концертно-развлекательная программа «Путешествие в Спортландию»
Творческий проект «Мир глазами детей»
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству
|
2 июня
Площадь Клуба «Железнодорожник» (пос.Тартат)
|16:00
|«Мечты сбываются» - детская развлекательная программа посвященная Дню защиты детей
|
3 июня
Дворец культуры
|11:00
|Театрализованное представление «Праздник в Простоквашино»
|
4 июня
Центр досуга
|14:00
|Концерт-акция для детей из малообеспеченных и многодетных семей, в рамках Дня защиты детей
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
29 мая 2014 | Раздел: Cобытия••• 1 июня весь мир отпразднует День защиты детей
26 июля 2013 | Раздел: Cобытия••• 27 июля Железногорск отметит День города. Программа праздника на нашем сайте!
11 июня 2012 | Раздел: Cобытия••• В День России в Железногорске пройдут общегородские мероприятия. Программа праздника - на нашем сайте
31 мая 2011 | Раздел: Культура••• 1 июня отмечается День защиты детей. Программа праздничных мероприятий на нашем сайте!
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сергей, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Татьяна Фирсова, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Вольдемар, в новости: ДА НАМ ПОФИГУ!
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ямки, в новости: ГОРЯЧАЯ ПОРА
Жека, в новости: МОШЕННИКИ ПОШЛИ В АТАКУ
Жека, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Татьяна Фирсова, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
НОВОСТИ ЧАСА
Суд отменил требование «Газпрома» к «Нафтогазу» «бери или плати»
«Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в его контракте с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе…
В Киеве рассказали, чего «до одури боится» Россия
В Киеве продолжают «веселить» народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего «до одури» боится Россия.
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах
22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ
Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами.
У пациентки остановилось сердце во время пластической операции
В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
«Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в его контракте с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе…
В Киеве рассказали, чего «до одури боится» Россия
В Киеве продолжают «веселить» народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего «до одури» боится Россия.
МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах
22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.
Додон прокомментировал высылку молдавских дипломатов из РФ
Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами.
У пациентки остановилось сердце во время пластической операции
В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.