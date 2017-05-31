НА ПРАЗДНИКЕ ДЕТСТВА

«Нафтогаз Украины» заявил, что Стокгольмский арбитраж отменил условие «бери или плати» (take or pay), содержащееся в его контракте с «Газпромом» на поставку газа, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе…В Киеве продолжают «веселить» народ. На этот раз отличился депутат Рады Дмитрий Тымчук. Он уверено заявил, что знает, чего «до одури» боится Россия.22 области и республики Центрального и Приволжского федеральных округов окажутся этой ночью во власти стихии, сообщает «Интерфакс». Синоптики предупреждают о сильных дождях, местами с грозами и возможным градом.Молдавский президент Игорь Додон проведет ряд встреч с российскими официальными лицами.В Москве в частной клинике пластической хирургии у 29-летней девушки остановилось сердце во время проведения маммопластики, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.