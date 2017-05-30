ЛАГЕРНЫЙ БУМ
29.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 128 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске стартует летняя оздоровительная кампания
Уже завтра, 30 мая, открывается первый сезон в загородном оздоровительном детском лагере «Горный». 31 мая юные железногорцы отправятся на отдых в лагерь «Орбита».
Уже завтра, 30 мая, открывается первый сезон в загородном оздоровительном детском лагере «Горный». 31 мая юные железногорцы отправятся на отдых в лагерь «Орбита».
Готовность детских оздоровительных центров к летнему сезону 26 мая проверила специальная комиссия. Комиссия проверила организацию пребывания детей на территории лагерей, в частности, вопросы безопасности, питания, а также досуговой программы школьников, осмотрела жилые корпуса, столовые, спортивные площадки.
Летний оздоровительный сезон в Железногорске продлится до 28 августа. Планируется, что за четыре смены в лагерях «Горный», Орбита» и «Взлёт» отдохнут 2700 детей.
Летний оздоровительный сезон в Железногорске продлится до 28 августа. Планируется, что за четыре смены в лагерях «Горный», Орбита» и «Взлёт» отдохнут 2700 детей.
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