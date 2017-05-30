ЛАГЕРНЫЙ БУМ

В Железногорске стартует летняя оздоровительная кампания



Уже завтра, 30 мая, открывается первый сезон в загородном оздоровительном детском лагере «Горный». 31 мая юные железногорцы отправятся на отдых в лагерь «Орбита».

Готовность детских оздоровительных центров к летнему сезону 26 мая проверила специальная комиссия. Комиссия проверила организацию пребывания детей на территории лагерей, в частности, вопросы безопасности, питания, а также досуговой программы школьников, осмотрела жилые корпуса, столовые, спортивные площадки.



Летний оздоровительный сезон в Железногорске продлится до 28 августа. Планируется, что за четыре смены в лагерях «Горный», Орбита» и «Взлёт» отдохнут 2700 детей.