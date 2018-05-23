"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" ИНФОРМИРУЕТ
В связи с окончанием отопительного сезона 28 мая специалисты МП Гортеплоэнерго проводят гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей
Все работы будут проводиться с 29 мая по 1 июня с 8.00 до 17.00. Давление в тепловой сети в это время будет: 16 атмосфер - в городе Железногорске, 12 атмосфер - в тепловой сети в поселках.
График проведения гидравлических испытаний:
29 и 30 мая - тепловые сети города Железногорска
29 мая - тепловые сети п. Подгорный
29 мая - тепловые сети п.Шивера
29 мая - тепловые сети п.Тартат
30 мая - тепловые сети п. Первомайский
30 мая - тепловые сети п. Новый Путь
31 мая - тепловые сети от котельной №1 до котельной №5 и Школы космонавтики
1 июня - тепловые сети п.Додоново
Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления.
Убедительная просьба к автовладельцам: не ставить машины на люки тепловых камер.
Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)