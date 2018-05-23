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"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" ИНФОРМИРУЕТ

23.05.18 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 248 | Автор: Галина Процкая

В связи с окончанием отопительного сезона 28 мая специалисты МП Гортеплоэнерго проводят гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Все работы будут проводиться с 29 мая по 1 июня с 8.00 до 17.00. Давление в тепловой сети в это время будет: 16 атмосфер - в городе Железногорске, 12 атмосфер - в тепловой сети в поселках.

График проведения гидравлических испытаний: 

29 и 30 мая - тепловые сети города Железногорска 

29 мая - тепловые сети п. Подгорный

29 мая - тепловые сети п.Шивера

29 мая - тепловые сети п.Тартат

30 мая - тепловые сети п. Первомайский

30 мая - тепловые сети п. Новый Путь

31 мая - тепловые сети от котельной №1 до котельной №5 и Школы космонавтики

1 июня - тепловые сети п.Додоново

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам: не ставить машины на люки тепловых камер.

Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)



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