"ГОРТЕПЛОЭНЕРГО" ИНФОРМИРУЕТ

В связи с окончанием отопительного сезона 28 мая специалисты МП Гортеплоэнерго проводят гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Все работы будут проводиться с 29 мая по 1 июня с 8.00 до 17.00. Давление в тепловой сети в это время будет: 16 атмосфер - в городе Железногорске, 12 атмосфер - в тепловой сети в поселках.

График проведения гидравлических испытаний:

29 и 30 мая - тепловые сети города Железногорска

29 мая - тепловые сети п. Подгорный

29 мая - тепловые сети п.Шивера

29 мая - тепловые сети п.Тартат

30 мая - тепловые сети п. Первомайский

30 мая - тепловые сети п. Новый Путь

31 мая - тепловые сети от котельной №1 до котельной №5 и Школы космонавтики

1 июня - тепловые сети п.Додоново

Всем потребителям обеспечить надежное отключение внутренних систем отопления.

Убедительная просьба к автовладельцам: не ставить машины на люки тепловых камер.

Справки по телефону 74-65-12 (круглосуточно)