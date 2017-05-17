ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КУКАНОВА
17.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 71 | Автор: Галина Процкая
12 июня в Железногорске состоится полумарафон "День России", посвящённый памяти Виталия Куканова
В традиционном спортивном мероприятии примут участие мужчины и женщины разных возрастов. Дистанции пробега - 4 км и 21,1 км. Также будут соревноваться команды в ЭКИДЕНе.
Экиден - это преодоление дистанции 21,1 км командой, по очереди друг за другом. Дистанция разбита на 4 отрезка, участники, преодолевая свой отрезок дистанции, передают эстафету следующему члену команды.
Традиционно марафонцев ждут пункты питания на дистанции, чай и мороженое.
Иногородним участникам стоит поспешить подать заявки для оформления пропуска! Более подробная информация, карта трассы, информация по стартовым взносам по ссылке: https://vk.com/page-16257907_51240761
По информации спортивного журнала "Молния"
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