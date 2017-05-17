ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ КУКАНОВА

12 июня в Железногорске состоится полумарафон "День России", посвящённый памяти Виталия Куканова

В традиционном спортивном мероприятии примут участие мужчины и женщины разных возрастов. Дистанции пробега - 4 км и 21,1 км. Также будут соревноваться команды в ЭКИДЕНе.



Экиден - это преодоление дистанции 21,1 км командой, по очереди друг за другом. Дистанция разбита на 4 отрезка, участники, преодолевая свой отрезок дистанции, передают эстафету следующему члену команды.



Традиционно марафонцев ждут пункты питания на дистанции, чай и мороженое.

Иногородним участникам стоит поспешить подать заявки для оформления пропуска! Более подробная информация, карта трассы, информация по стартовым взносам по ссылке: https://vk.com/page-16257907_51240761

По информации спортивного журнала "Молния"