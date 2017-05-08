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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!

08.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 107 | Автор: Галина Процкая

 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!

Уважаемые железногорцы!

Поздравляем вас с Днем Великой Победы!

Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и уважения защитникам Отечества, тем, кто героически и самоотверженно приближал этот долгожданный день, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

Каждый солдатский подвиг, каждая отданная за Победу жизнь, каждая история мужества и стойкости бесценны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! На вашу долю выпало нелёгкое бремя, но Вы стойко и мужественно прошли через все невзгоды, тяготы и лишения. Мы работаем, растим детей и внуков только потому, что в годы Великой Отечественной войны вы отстояли наше право на жизнь.

Память о Победе будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение.

В этот праздничный светлый майский день примите пожелания мира, добра и крепкого здоровья!

Глава ЗАТО г. Железногорск

В.В. Медведев

Глава администрации ЗАТО г. Железногорск

С.Е. Пешков 



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