С ДНЕМ ПОБЕДЫ, ГОРОЖАНЕ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые железногорцы!
Поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Для каждого из нас этот праздник – дань памяти и уважения защитникам Отечества, тем, кто героически и самоотверженно приближал этот долгожданный день, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.
Каждый солдатский подвиг, каждая отданная за Победу жизнь, каждая история мужества и стойкости бесценны. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! На вашу долю выпало нелёгкое бремя, но Вы стойко и мужественно прошли через все невзгоды, тяготы и лишения. Мы работаем, растим детей и внуков только потому, что в годы Великой Отечественной войны вы отстояли наше право на жизнь.
Память о Победе будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение.
В этот праздничный светлый майский день примите пожелания мира, добра и крепкого здоровья!
Глава ЗАТО г. Железногорск
В.В. Медведев
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е. Пешков
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