ПРОФИЛАКТИКА НА "СВЕЖЕМ ТВ"
17.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Автор: Галина Процкая
Вниманию абонентов кабельного и цифрового телевидения МП "ГТС"!
18 января с 02-00 до 10-00 (время московское) будут проводиться планово-профилактические ремонтные работы на ТВ-оборудовании.
Возможны перебои в вещании аналоговых и цифровых телеканалов.
Также профилактические ремонтные работы на телевизионном оборудовании запланированы в 2017 году на 19 апреля, 19 июля и 18 октября.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
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