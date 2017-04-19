ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
21 апреля, в Пятницу Светлой Седмицы, Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон с пасторским визитом прибудет в Железногорск
Торжественная встреча архипастыря состоится в 9 часов на храмовой территории.
Владыка Пантелеимон возглавит Пасхальную Божественную литургию и совершит Малое освящение воды. Правящему архиерею будут сослужать клирики красноярской епархии и священство железногорского Михаило-Архангельского собора.
По окончании Божественной литургии Митрополит Пантелеимон обратится к верующим со словом проповеди. Пройдет Пасхальный Крестный ход вокруг здания собора. Затем священнослужители отправятся на освящение новой часовни, возведенной в Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС.
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