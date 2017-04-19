ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Британское издание Daily Star разразилось «сенсацией» о попытках СССР запустить человека в космос.Следственный комитет России заочно обвинил еще двух военнослужащих Украины в запрещенных методах ведения войны, а именно — в обстрелах мирного населения.На Украине заработал туристический сервис Secret Ticket, создатели которого предлагают двухдневные поездки-сюрпризы по стране. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.В Северной Корее в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена показали постановочное видео ракетных ударов по США. Об этом сообщает Yonhap.В США демократы предложили «укрепить» процедуру отстранения президентов от власти из-за «обеспокоенности поведением Дональда Трампа». Об этом сообщает The Hill.