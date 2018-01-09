ДЛЯ АБОНЕНТОВ "СВЕЖЕГО ТВ"

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На телеканале "ЕНИСЕЙ" поменялось время выхода информационной программы "Новости. Время местное" и аналитической программы "Кстати".

Согласно новой сетке вещания, канал "Енисей" (21 кнопка) транслирует «Новости. Время местное» и «Кстати» с понедельника по пятницу в 19:15, по субботам местные передачи будут выходить в 19.00.

Время выхода программ «Новости. Время местное» и «Кстати» на канале "МИР24" (22 кнопка) осталось без изменения - с понедельника по пятницу в 20:20, в выходные дни - в 20:00.