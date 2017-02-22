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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

22.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 14 | Автор: Галина Процкая

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Поздравление Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева и Главы администрации ЗАТО г.Железногорск Сергея Пешкова с Днём защитника Отечества

Уважаемые защитники Отечества и ветераны! Дорогие железногорцы!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

Мы с благодарностью и уважением относимся к тем, кто стоит на защите нашего государства, кто бережёт покой наших матерей, детей, стариков, охраняет наши города. Особые слова признательности хочется выразить ветеранам, честно выполнившим свой долг перед Отчизной.

Железногорских защитников отличают крепкий сибирский характер, сила духа и верность патриотическим идеалам. Любовь к Родине, мир, порядок и спокойствие остаются высшими ценностями для каждого из нас.

В этот праздничный день от всей души желаем успехов в делах, осуществления планов, здоровья, мира и благополучия!


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