СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ



Уважаемые абоненты кабельного телевидения МП "ГТС"! В связи с сезонной солнечной интерференцией (ухудшение спутникового сигнала из-за засветки наземных антенн солнцем), в октябре 2017 года ожидается ухудшение качества (вплоть до полного пропадания) телевизионного сигнала. Приносим извинения за неудобства! Справки по телефону: 76-50-44

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