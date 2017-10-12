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СОЛНЕЧНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

12.10.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 169 | Автор: Галина Процкая


Уважаемые абоненты кабельного телевидения МП "ГТС"!

В связи с сезонной солнечной интерференцией (ухудшение спутникового сигнала из-за засветки наземных антенн солнцем), в октябре 2017 года ожидается ухудшение качества (вплоть до полного пропадания) телевизионного сигнала.

Приносим извинения за неудобства! Справки по телефону: 76-50-44



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