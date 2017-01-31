БЕЖИМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Всероссийская ежегодная гонка «Лыжня России» пройдет в Железногорске 12 февраля на городском озере

На старт приглашаются все любители лыжного спорта, а также болельщики.



Программа:

10:30-12:20 – регистрация участников в районе выхода к стартовому городку возле запасного поля стадиона «Труд»;

11:45 – 12:00 – официальная церемония открытия;

12:00 – старт VIP – гонки (1 км);

12:05 – старт детей в возрасте до 7 лет (500 м);

12:15 – старт учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и высших учебных заведений (1 км – для школьников, 2 км - для студентов);

12:30 – старт женщин (2 км) и мужчин (3 км).



Первые лыжники, пришедшие на регистрацию, получат в подарок номера участников и шапки с логотипом акции. Дети после 500-метровой дистанции получат сладкие призы. Для всех участников приготовят солдатскую кашу и горячий чай.



В каждом забеге награждаются только первые три места. Награждение будет проходить через 5-7 минут после прихода на финиш всех призеров забега.



Для ускорения процедуры регистрации можно принести с собой заранее заполненную карточку участника, отметили организаторы спортивного мероприятия, от учебных заведений принимаются коллективные заявки.



Здесь же в рамках Открытого Кубка ЗАТО Железногорск «Ski 9ka tour» пройдёт гонка дабл-поллингом.

10:00-10:45 – регистрация участников в районе выхода к стартовому городку возле запасного поля стадиона «Труд»;

11:00 – старт гонки на 3 км и 5 км стилем дабл-поллинг в рамках Открытого Кубка ЗАТО Железногорск «Ski 9ka tour».