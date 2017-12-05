ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

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05.12.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 102 | Автор: Галина Процкая

9 декабря в Железногорске пройдёт зимняя сельскохозяйственная ярмарка

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить с 10.00 до 15.00.

В связи с тем, что на площади у «Ракушки» идет строительство ледового городка, ярмарка пройдет на «Аллее Звезд» у входа в Парк культуры.

В торговых рядах будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи.

Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 19:10 | Статус: | Автор: Гость , Группа: Гости

Спрашиваю, чего мясо такое дорогое? Ну мы типа не магазин, мы его не замораживаем, оно у нас свежее. Ну хорошо, а оно у вас нарублено? да говорят, я тогда спрашиваю, а как вы так ровно нарубили не замороженное мясо? и в ответ прозвучало, дескать мужчина отойдите от прилавка, не мешайте торговать. Это не производители, а жулики перекупы!

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