ВАС ЖДУТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

9 декабря в Железногорске пройдёт зимняя сельскохозяйственная ярмарка



Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить с 10.00 до 15.00.

В связи с тем, что на площади у «Ракушки» идет строительство ледового городка, ярмарка пройдет на «Аллее Звезд» у входа в Парк культуры.



В торговых рядах будет представлена сельскохозяйственная продукция:

- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);

- колбасные изделия, мясные деликатесы;

- охлажденная курица;

- рыба свежая, соленая, копченая;

- сыры, сливочное масло;

- мед, продукция пчеловодства;

- крупы, растительное масло;

- соленые и сушеные грибы;

- лесная ягода, орехи.



Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и сувениры, унты.