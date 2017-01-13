С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!

Поздравление Главы ЗАТО Вадима Медведева и Главы администрации Сергея Пешкова с Днём российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской печати!

Средства массовой информации играют огромную роль в нашей жизни. Сейчас обороты набирает телевидение и Интернет, тем не менее, печатная пресса по-прежнему остается актуальной и востребованной, демонстрируя высокий уровень качества работы.

Сохраняя лучшие традиции газетной журналистики, вы уверенно осваиваете новые форматы, чтобы быть ближе и интереснее людям: паблики в социальных сетях, официальные сайты изданий. Благодаря вашему труду не только железногорцы оперативно узнают о важнейших событиях, происходящих в городе и посёлках нашего ЗАТО, но и весь Красноярский край.

Вы принимаете участие во всех значимых мероприятиях Железногорска, первыми доносите информацию до читательской аудитории. Рассказываете о достижениях наших предприятий, о достопримечательностях, истории, природе, выдающихся жителях.

Ваша работа – интересна и увлекательна! Ваш острый взгляд видит недочёты, проблемы, которые нам вместе с вами необходимо решать. Именно поэтому так важна ваша точность, грамотность, ответственность. Благодарим вас за ваш профессионализм и желаем нам всем больше позитивных новостей!

Дорогие друзья, искренне желаем вам творческих успехов, профессионального роста и растущего читательского интереса. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!