БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!

Настоятель собора Михаила Архангела митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн поздравил горожан с Рождеством Христовым

Бог рождается для нас, чтобы мир, забывший и отступивший от Него, вернулся к радости своей – к Богу!

Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоминает нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога. Он явился, чтобы в жестоком мире явить своим рождением, и жизнью, и смертию проповедь любви.

И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.

Сердечно и от всей души поздравляю с Рождеством, дорогие горожане, с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием!

Бог да благословит вас жить в любви!