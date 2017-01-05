БОГ ДА БЛАГОСЛОВИТ ВАС!
05.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая
Настоятель собора Михаила Архангела митрофорный протоиерей Анатолий Кизюн поздравил горожан с Рождеством Христовым
Бог рождается для нас, чтобы мир, забывший и отступивший от Него, вернулся к радости своей – к Богу!
Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоминает нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога. Он явился, чтобы в жестоком мире явить своим рождением, и жизнью, и смертию проповедь любви.
И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.
Сердечно и от всей души поздравляю с Рождеством, дорогие горожане, с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием!
Бог да благословит вас жить в любви!
Каждый год Святая Церковь Божиим велением напоминает нам о явлении Божией Любви во плоти, о рождении Богомладенца Христа. Он явился в мир, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога. Он явился, чтобы в жестоком мире явить своим рождением, и жизнью, и смертию проповедь любви.
И Господь зовет нас к бесстрашию пред всеми силами зла и вдохновляет любовью благодатной побеждать их, преображая нашу жизнь, полную скорбей и смятения.
Сердечно и от всей души поздравляю с Рождеством, дорогие горожане, с великим и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием!
Бог да благословит вас жить в любви!
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Проблема бедности в России становится все более острой. Зачастую граждане сами вгоняют себя в нищету, влезая в заведомо непосильные долги.
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Российские власти отрицают подобные обвинения
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Этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам
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