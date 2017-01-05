СКОЛЬЗКО И ОПАСНО

Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных дорожно-метеорологических условиях

Госавтоинспекция предупреждает автовладельцев о неблагоприятных дорожно-метеорологических условиях, установившихся на территории региона в связи с установившимися плюсовыми температурами.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать на загородные трассы.

По информации синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В связи с чем, на дорогах может образоваться сильная гололедица и водителям необходимо в любой момент быть готовым к изменению состояния дорожного полотна.