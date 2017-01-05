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05.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Автор: Галина Процкая

 СКОЛЬЗКО И ОПАСНО 

Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных дорожно-метеорологических условиях

Госавтоинспекция предупреждает автовладельцев о неблагоприятных дорожно-метеорологических условиях, установившихся на территории региона в связи с установившимися плюсовыми температурами.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать на загородные трассы.

По информации синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В связи с чем, на дорогах может образоваться сильная гололедица и водителям необходимо в любой момент быть готовым к изменению состояния дорожного полотна.

 



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